Sechs Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Kinder und vier Erwachsene sind am Montagnachmittag bei einer Frontalkollision in Hinteregg leicht bis mittelschwer verletzt worden. Eine Lenkerin mit zwei Kindern und zwei weiteren Erwachsenen im Auto überholte in einer Linkskurve ein Landwirtschaftsfahrzeug. Auf der Gegenspur prallte sie in ein korrekt entgegenkommendes Auto.



Dessen Lenker erlitt leichte Verletzungen, wie die Kantonspolizei mitteilte. Alle fünf Insassen im Wagen der Unfallverursacherin wurden ebenfalls verletzt. Ambulanzen brachten sie ins Spital.