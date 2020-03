Busse für unvorsichtigen Chauffeur, der Bahnlinie lahmlegte

Der Lastwagen, der an einem Morgen Ende September 2019 auf der Pilgerstegstrasse Richtung Oberdürnten unterwegs war, befand sich auf der Rückfahrt von einem Kieswerk in Wald. Und dann passierte es: Zuerst musste ein Signalständer am Strassenrand dranglauben, danach beim Bahnübergang oberhalb des Grundtals die Fahrleitung und zwei Barrierenholmen der dortigen Bahnstrecke. Drei beschädigte Teile, alle heruntergerissen von einem Lastwagen. Oder genauer gesagt: vom Kran, der auf dem Lastwagen angebracht war.