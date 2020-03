Selbstunfall mit Vespa fordert in Wermatswil zwei Verletzte

Am Sonntagnachmittag baute ein Vespa-Lenker in Wermatswil einen fatalen Selbstunfall. Er und sein Mitfahrer wurden beim Unfall schwer bzw. mittelschwer verletzt.

Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei fuhr der 19-jährige Lernfahrer kurz nach 15.30 Uhr mit seiner Vespa auf der Freudwilerstrasse abwärts in Richtung Uster. Sein 55-jähriger Vater sass auf dem Sozius. In einer Linkskurve geriet der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen nach rechts auf den Grünstreifen. In der Folge kollidierte die Maschine mit einem Baumstrunk und prallte gegen einen Baum.

Während sich der junge Lenker mittelschwer verletzte und mit einem Rettungswagen ins Spital gefahren werden musste, zog sich der Mitfahrer schwere Verletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen werden. Wegen des Unfalls musste die Freudwilderstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Uster, eine Patrouille der Stadtpolizei Uster, ein Rettungswagen von Regio 144 sowie ein Rettungshelikopter der Rega im Einsatz.