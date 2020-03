38-Jährige stirbt bei Kollision

Bei einem Selbstunfall ist in der Nacht auf Dienstag in Feldbach eine Frau verstorben. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr die 38-jährige Lenkerin kurz nach 2 Uhr auf der Feldbachstrasse in Richtung Seestrasse. Bei der Eisenbahnüberführung prallte sie aus bisher unbekannten Gründen gegen den Brückenpfeiler. Das Fahrzeug ging in der Folge in Flammen auf und brannte vollkommen aus. Die 38-Jährige kam dabei ums Leben.

Nach dem Löschen des Fahrzeugwracks durch die Feuerwehr Hombrechtikon haben die Einsatzkräfte der Polizei den Leichnam der Lenkerin im Fahrzeug vorgefunden. Die Unfalluntersuchung wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft See/Oberland geführt.

Polizei sucht Zeugen



Personen, die Angaben zum Unfallhergang oder zu den Fahrweisen der Automobilistin machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, 044 938 30 10, in Verbindung zu setzen.