Sportwagenfahrer baut Selbstunfall

Auf der Zürcherstrasse in Unterwetzikon hat sich am Mittwochvormittag ein Unfall ereignet. Der Fahrer eines weiss-schwarzen Ford Mustangs war in Richtung Uster unterwegs. Dabei kam er aus unbekannten Gründen von der Strasse ab, fuhr rechts in die Böschung und blieb dort stehen. Beim Selbstunfall wurde das Fahrzeug massiv beschädigt. Zudem entstand sogenannter Drittschaden.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Personen, die Angaben zum Unfall machen können. Telefonnummer: 044 938 30 10