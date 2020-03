Mehrfach missglückes Wendemanöver

Eine 57-Jährige war am frühen Sonntagmorgen um 4 Uhr mit zwei Mitfahrern in ihrem Auto auf der Bleichestrasse in Richtung Spinnereistrasse unterwegs. Beim Abbiegen auf die Alte Jonastrasse bemerkte sie, dass sie falsch gefahren war. In der Folge versuchte sie, ihr Auto zu wenden. Dabei touchierte sie beim Rückwärtsfahren eine Signaltafel eines Fussgängerstreifens. Da sie verunsichert war, übernahm ihr 22-jähriger Mitfahrer das Steuer. Auch er prallte mit dem Autoheck in die Tafel.