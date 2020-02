Kleiner Kaminbrand, grosser Alarm

Am Mittwochabend kam es zu einem Kaminbrand in einem Bauernhaus in Bertschikon. Aufgrund der Meldung wurde ein Grossalarm der Feuerwehr Gossau ausgelöst, wie diese mitteilt. Unterstützung erhielten die Gossauer durch die Stützpunktfeuerwehr Hinwil mit einer Autodrehleiter, einem Rettungswagen der Regio144 und Funktionären der Kantonspolizei sowie der Gebäudeversicherung. Es sei bei geringem Schadengeblieben und es seien keine verletzten Personen zu beklagen gewesen.