Angebranntes Essen sorgt für Feuerwehreinsatz

Am Donnerstagabend kurz nach 19.30 Uhr wurde die Feuerwehr Rüti an die Werkstrasse zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus gerufen. Vorgefunden hat sie eine leicht verrauchte Wohnung, durch angebranntes Kochgut, wie die Feuerwehr mitteilt.

Die Wohnung wurde entraucht und nach kurzer Zeit wieder für die Bewohner freigegeben. Im Einsatz standen 20 Leute der Feuerwehr Rüti, die Kommunalpolizei Rüti und ein Rettungswagen des Rettungsdienstes Lachen. Der Verkehr wurde nur leicht beeinträchtigt.