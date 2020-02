Brand in Ustermer Bauernhaus nach 14 Stunden gelöscht

Die Flammen schlagen am Sonntagmorgen meterhoch aus dem Dachstock eines uralten Bauernhauses in Uster. Das Haus liegt, umgeben von Pferdeweiden, am Stadtrand von Uster Richtung Sulzbach. Von weitem ist die Rauchsäule zu sehen und der Geruch nach Feuer ist weitherum zu riechen. Im Haus war am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr aus bisher unbekannten Gründen ein Feuer ausgebrochen.