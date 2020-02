Traktor donnert Bord hinunter, Kran muss ihn bergen

Das sieht man nicht alle Tage. Als Hans Rudolf Wiget am Donnerstagvormittag im Garten hinter seinem Haus In der Ferch in Wald steht, ist das Forstunternehmen Wald oberhalb des Hangs damit beschäftigt, Bäume zu fällen. Doch statt des Baums, fällt gegen 11 Uhr plötzlich ein Traktor mehrere Meter die steile Böschung herunter. «Zum Glück stehen vor der Siedlung noch Bäume», sagt Wiget, «die hätten den Traktor aufhalten können, bevor er auf ein Haus hätte stürzen können.»

Kran statt Seilwinde