Grosser Sachschaden bei Kirchenbrand

Bei einem Brand in der Kirche von Oetwil am See ist in der Nacht auf Freitag ein Sachschaden von mehreren 100'000 Franken entstanden, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.

Kurz vor 5 Uhr sei die Meldung eingegangen, dass starker Rauch aus der Kirche am Chilerain dringen würde. Die ausgerückte Feuerwehr Oetwil am See habe das Feuer rasch unter Kontrolle bringen können. Trotzdem sei im Kircheninnern sehr grosser Russ- und Rauchschaden entstanden, teilt die Kantonspolizei mit. Verletzt worden sei beim Brand niemand.

Eine mutmassliche 41-Jährige konnte als Brandverursacherin ermittelt werden. Der genaue Ablauf sowie die Ursache des Feuers werden durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich abgeklärt.