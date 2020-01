Feuerwehrmann wird bei Einsatz in Hombrechtikon verletzt

In der Nacht auf Mittwoch ist es in Hombrechtikon zu einem Brand in einem Wohn- und Geschäftshaus gekommen. Die sechs Bewohner haben das Haus unverletzt verlassen können. Ein Feuerwehrman erlitt Verletzungen, wie die Zürcher Kantonspolizei am Mittwoch berichtete.

Gegen 3.45 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass es in Hombrechtikon brennen würde. Die ausgerückte Feuerwehr sowie die polizeilichen Einsatzkräfte stellten vor Ort einen Brand im ebenerdigen Geschäftsteil eines Gewerbe- und Wohngebäudes fest. Den Feuerwehren Hombrechtikon und Stäfa gelang es, das Feuer zu löschen, ohne dass dieses auf die Obergeschosse übergreifen konnte.

Ursache noch unklar

Aus dem Gebäude wurden alle sechs Bewohner unverletzt evakuiert. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere zehntausend Franken belaufen. Bei den Löscharbeiten wurde allerdings ein Feuerwehrmann von einem Wasserschlauch getroffen und erlitt dadurch Verletzungen. Er musste ins Spital gebracht werden.

Die Brandursache ist zurzeit noch unklar und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. (sda)