600 Stunden Einsatz an einem Tag

Weniger, dafür grössere Einsätze: So lautete das Resümee von Kommandant Sascha Zollinger am Jahresschlussrapport der Feuerwehr Uster. Wie diese in einer Medienmitteilung schreibt, standen die Feuerwehrleute im letzten Jahr 3500 Stunden im Einsatz. Mehr als 600 davon seien alleine am 26. Oktober geleistet worden. An diesem Tag gingen bei der Feuerwehr innert fünf Minuten gleich zwei Alarmmeldungen ein.