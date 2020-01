Kleinbrände im Ustermer Stadtzentrum

Am Donnerstagabend kurz vor 22 Uhr ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass ein freistehendes Bücherregal an der Poststrasse in Uster brenne. Wie die Stadtpolizei mitteilt, rückte sie mit einer Patrouille aus. Der Kleinbrand sei jedoch bereits durch die alarmierenden Personen weitestgehend eingedämmt worden. Ebenfalls im Einsatz war die Stützpunktfeuerwehr Uster.

Während der Sachverhaltsaufnahme der Polizei hätten weitere Passanten gemeldet, dass beim Einkaufzentrum Illuster ein Kartonbund in Flammen stehe. Die Feuerwehr rückte wiederum aus und konnte den Brand «zügig unter Kontrolle bringen», sodass sich der Sachschaden an den dort befindlichen Containern in Grenzen hielt.

Brennendes Papier

In der nahen Umgebung zwischen der Gerichts- und Tannenzaunstrasse machte die Polizeipatrouille zudem eine Heckenpflanze aus, in welche brennendes Papier gesteckt wurde. «Das brennende Papier konnte durch die Polizisten unter Kontrolle gebracht und anschliessend gelöscht werden», schreibt die Stadtpolizei.

Durch die Brände entstand Sachschaden am Bücherregal, einem Container und der Heckenpflanze. Personen kamen keine zu schaden. Die Stadtpolizei Uster ermittelt in Zusammenarbeit mit den Brandermittlern der Kantonspolizei Zürich in dieser Sache.

Personen, die Angaben zu den Bränden machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Uster telefonisch unter der Nummer 044 944 76 66 zu melden.