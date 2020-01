Nach Sex-Attacke in Gossauer Bus: Täter muss in die Therapie

Zeugen hatte es wohl genug. Bis zu 70 Personen waren an diesem Dienstagmorgen Anfang Mai im vollbesetzten VZO-Bus, als es zum Übergriff kam. An der Haltestelle Mitteldorf in Gossau stieg ein 28-jähriger Schweizer zu und setzte sich neben eine 26-Jährige Passagierin. Als der Bus losfuhr, packte er sie am Nacken und drückte ihren Kopf mit Gewalt gegen seinen Schoss. Den Reissverschluss seiner Hose hatte er bereits geöffnet.