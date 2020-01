Grossbrand schlägt sich massiv in Statistik nieder

37 Millionen Franken Schaden ist im Jahr 2019 durch Feuer und Elementarereignisse (zum Beispiel Überschwemmungen) im Kanton Zürich entstanden – im Vorjahr waren es noch 103 Millionen. Diese positive Entwicklung eines für die Feuerwehren «generell ausserordentlich ruhigen Jahres» spiegelt sich auch im Bezirk Hinwil. Das gab der neue Statthalter Dr. Wolfgang Harder am Freitagabend an der Generalversammlung des Feuerwehr-Verbandes des Bezirkes Hinwil im vollbesetzten «Löwen»-Saal in Rüti bekannt.