Fassaden-Beschmierer verhaftet

Am Samstag, 4. Januar, haben zwei Mitarbeitende der Organisation «Sicherheit Intervention Prävention» (sip) Fehraltorf auf einer Fusspatrouille gegen 22 Uhr beobachten, wie eine Person soeben mit einem Stift Schriftzüge – sogenannte Tags – an der Fassade der Dreifachturnhalle Heiget in Fehraltorf anbrachte. Als der Täter bemerkte, dass er beobachtet wurde, ergriff er laut der Kommunalpolizei Region Pfäffikon die Flucht.

Die sip-Mitarbeitenden hätten nicht lange gezögert und den Vorfall samt den Angaben zum Täter der Polizei gemeldet. Dieser hatte an mehreren Stellen auf dem Schulhausareal seine Spuren hinterlassen. Die Kommunalpolizei nahm die Fahndung unmittelbar danach auf und konnte den 14-jährigen Täter im Bereich vom Bahnhof Fehraltorf verhaften.