Eine Ölspur durch das halbe Oberland

Am Samstagmittag, 4. Januar, ging bei der Feuerwehr Wetzikon-Seegräben zunächst eine Meldung über eine Ölspur auf der Hittnauerstrasse ein. Die Feuerwehr löste sofort die Reinigungsarbeiten aus, als bereits weitere Meldungen zu Ölspuren einzugehen begannen, wie die Feuerwehr mitteilt.

Offenbar steckte ein und dieselbe Person hinter der Strassenverschmutzung in halb Wetzikon, denn der Verursacher meldete sich eigeninitiativ bei der Feuerwehr und gab auch die von ihm gefahrene Route an. Die Hilfskräfte kontrollierten sodann die gesamte gemeldete Strecke, die in Wetzikon über vier Kilometer betrug. Ein Teil davon war mit Öl verschmutzt.

Und Wetzikon war noch längst nicht die einzige betroffene Gemeinde des lecken Fahrzeugs: Es war ursprünglich von Wila her gekommen und über Saland und Hittnau nach Wetzikon gefahren. Die betroffenen Feuerwehren mussten in sämtlichen Gemeinden ausrücken und die Fahrbahn teilweise reinigen. Zur Unterstützung der Feuerwehren wurde immerhin ein Flächenreiniger beigezogen.