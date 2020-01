Parkchaos am Bachtel

Am Bachtel kam es am Mittwoch zu einem Verkehrschaos. Der Grund: Hunderte Menschen wollten auf dem Hinwiler Hausberg etwas Sonne tanken und dem Nebel entfliehen. Sie alle reisten mit dem Auto an, was zu einem Parkplatzproblem führte.

Der grosse Parkplatz beim Hasenstrick war schnell überfüllt, so dass die Besucher ihre Wagen auch am Strassenrand und auf den Wiesen abstellten. Das sorgte für Ärger bei den Anwohnern. Diese beklagten sich teilweise darüber, dass ihre Hauseinfahrten versperrt wurden. Verkehrlotsen waren darum bemüht, das Chaos in den Griff zu kriegen. Laut Augenzeugen war auch die Polizei vor Ort.