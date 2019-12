Auto durchbricht in Rüti eine Schranke und landet in der Jona

Ein Auto hat am Montagabend am Ortseingang vor dem Herti-Kreisel in Rüti ein Geländer durchbrochen und ist in die Jona gestürzt. Im Fahrzeug sassen gemäss Angaben der Kantonspolizei zwei Personen.

Zum Unfall kam es, weil ein Auto rückwärts aus einem Parkplatz auf die Hauptstrasse fuhr. Dabei krachte es rückwärts in ein zweites, korrekt fahrendes Auto. Dieses krachte in der Folge durch das Geländer und stürzte rund vier Meter tief in die Jona. Die beiden Insassen konnten unverletzt von der Feuerwehr geborgen werden.

Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig. Im Einsatz waren neben der Kantonspolizei Zürich, zwei Rettungswagen sowie die Stützpunktfeuerwehren aus Dürnten und Hinwil.