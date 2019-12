Auto durchbricht in Rüti ein Geländer und landet in der Jona

Zum Unfall kam es, weil ein 30-jähriger Mann mit seinem Auto rückwärts aus einem Parkplatz auf die Hauptstrasse in Rüti fuhr. Dabei krachte es rückwärts in ein zweites, korrekt fahrendes Auto. Dieses durchbrach in der Folge das Geländer und stürzte rund vier Meter tief in die Jona. Die beiden über 80-jährigen Insassen konnten unverletzt geborgen werden. Zur ärztlichen Überprüfung wurden die beiden mit Rettungsfahrzeugen in ein Spital gefahren.

Die Bergung im Video