«Es war wie im Wilden Westen»

An der Überlandstrasse in der Nähe der Giessen-Kreuzung in Dübendorf kam es am Dienstagmittag zu einem Grosseinsatz der Polizei. Das schreibt «20 Minuten». «Die Polizisten laufen in Vollmontur und mit Maschinenpistolen herum», meldete ein Leser-Reporter vor Ort dem Onlineportal. Die Personen in der Gegend seien angehalten worden, die Büros und Wohnungen nicht zu verlassen und die Fenster zu schliessen.

Ein Augenzeuge sagt gegenüber Züriost: «Es war fast wie im Wilden Westen.» Er wollte gerade in die Mittagspause, als die Polizei eintraf. Weil er nicht wusste, wie gefährlich es draussen sei, hätte er etwas zugewartet. «Als ich dann mit dem Auto aus der Tiefgarage fahren wollte, überprüfte die Polizei, ob sich noch jemand im Fahrzeug versteckt», so der Augenzeuge.