Es war keine echte Waffe

An der Überlandstrasse in der Nähe der Giessen-Kreuzung in Dübendorf kam es am Dienstagmittag zu einem Grosseinsatz der Polizei. Das schreibt «20 Minuten». «Die Polizisten laufen in Vollmontur und mit Maschinenpistolen herum», meldete ein Leser-Reporter vor Ort dem Onlineportal. Die Personen in der Gegend seien angehalten worden, die Büros und Wohnungen nicht zu verlassen und die Fenster zu schliessen.