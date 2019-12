Ein neuer Rettungswagen für den Rettungsdienst Uster

«Wir haben sehr grosse Freude!», sagte Barbara Henzen, Leiterin des Rettungsdienstes des Spitals Uster, am Mittwochnachmittag, als sie den neuesten Rettungswagen für ihre Organisation entgegennehmen durfte. Denn der Neue ist bereits ein guter Bekannter, entspricht das Fahrzeug doch fast bis in letzte Detail vier anderen Rettungswagen desselben Typs, die man schon betreibt. Oder anders ausgedrückt: In der Flotte aus sechs Autos sei jetzt lediglich noch eines nicht identisch mit den anderen.