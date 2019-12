Fahrunfähig mit Strassenlaterne kollidiert

Am Freitag, um 00.45 Uhr, ist ein 27-Jähriger mit seinem Auto von der Rütiwiesstrasse, Fahrtrichtung Rapperswiler Feldlistrasse, abgekommen, teilt die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag mit. Dabei hat er eine Kollision mit einer Strassenlaterne verursacht. Er war in fahrunfähigem Zustand unterwegs.

Der 27-Jährige und sein Beifahrer gerieten mit dem Auto in einer Rechtskurve über den linken Fahrbahnrand hinaus. Das Auto erlitt einen Totalschaden in der Höhe von mehr als 50'000 Franken. Am Kandelaber und der Wiese entstanden Schäden von mehr als 6'000 Franken. Dem Fahrer wurden eine Blutprobe und der Führerausweis abgenommen.