Wieder ein Einsatz der Feuerwehr Rüti

Am Donnerstagnachmittag wurde die Feuerwehr Rüti zu einem Einsatz an die Neuguetstrasse gerufen. Bei einem Gebäude, welches zur Zeit abgerissen wird, wurde ein beissender Geruch festgestellt. Mehrere Personen, welche mit Abbrucharbeiten beschäftigt waren, klagten über Atembeschwerden und Augenreizungen. Die ausgerückten Einsatzkräfte sperrten das betroffene Gebiet ab und Spezialkräfte der ABC-Wehr untersuchten den Einsatzort. Die betroffenen Personen wurden durch den Rettungsdienst betreut. Das Gebiet rund um die Einsatzstelle wurde während des Einsatzes komplett gesperrt. Neben der Feuerwehr Rüti und dem Rettungsdienst, waren die Kantonspolizei Zürich, die Berufsfeuerwehr Winterthur und zwei Chemiefachberater am Einsatz beteiligt.