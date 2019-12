Drei Einsätze zum Wochenstart für die Ölwehr in Wetzikon

Die Woche startet für die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben ölig. Gleich an drei verschiedene Orte musste die Ölwehr am Montag ausrücken.

Einmal beseitigte sie Ölspuren am Bahnhof Wetzikon, an der Bahnhof- und Zürcherstrasse und einmal am Kemptner Bahnhof an der Stationsstrasse.

Den letzten Einsatz absolvierten die Feuerwehrmänner- und frauen an der Wetziker Turnhallenstrasse.