Tätliche Auseinandersetzung am Bahnhof Uster

Der Uster Märt ist vorbei. Die Stadtpolizei Uster zieht nach dem zweiten Märttag eine mehrheitlich positive Bilanz. Sie habe ihren Auftrag,die öffentliche Ruhe, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten auch am zweiten Märttag und in der Freinacht erfüllen können. Grössere Zwischenfälle gab es tagsüber und in der zweiten Freinacht keine, schreibt sie in einer Mitteilung.

Allerdings musste die Polizei ab Einbruch der Dunkelheit mehrmals ausrücken und intervenieren. So wurden ab Mitternacht im Bahnhofsbereich zwei Personen wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses gebüsst und vom Uster-Märt-Gelände und Bahnhofareal weggewiesen.

Zudem kam es um Mitternacht in einer Lokalität beim Bahnhof zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Laut Polizei wurde dabei aber niemand ernsthaft verletzt. Bei den beiden Hauptkontrahenten steht der Tatbestand der gegenseitigen Tätlichkeiten sowie der Drohung im Raum. Die weitere Sachbearbeitung erfolgt durch die Kantonspolizei Zürich. Lärmbeschwerden gingen bei der Polizei in der zweiten Freinacht keine ein.