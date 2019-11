Kleinflugzeug muss bei Gossau notlanden

Das Wichtigste in Kürze

Ein Kleinflugzeug musste auf einer Wiese bei Gossau notlanden

Bei diesem Übungsflug fiel das Triebwerk aus

Die beiden Insassen blieben unverletzt



In Gossau ist am Samstagmittag ein einmotoriges Kleinflugzeug notgelandet. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich blieben die beiden Insassen unverletzt. An der Maschine entstand jedoch Sachschaden.

Zwei Männer auf einem Übungsflug

Das Kleinflugzeug startete gegen 11.30 Uhr mit einem 39-jährigen Fluglehrer sowie seinem 31-jährigen Schüler zu einem Übungsflug ab dem Flugplatz Speck in Fehraltorf. Während des Übungsfluges über dem Gemeindegebiet Gossau kam es aus noch unbekannten Gründen zu einem Triebwerksausfall.

Die beiden Männer mussten schliesslich auf einer Wiese bei der Chindlismüli auf der Ebene zwischen Gossau und Grüningen notlanden. Beim Aufsetzen auf dem feuchten Boden sank die Maschine leicht ein und drehte sich. Sie blieb mit dem Propeller im Erdreich stecken. Bei diesem Manöver wurde das Kleinflugzeug erheblich beschädigt, wie die Polizei mitteilt.

Motor wird untersucht

Weshalb das Triebwerk ausfiel, ist noch unklar. Die Kantonspolizei Zürich untersucht den Fall in Zusammenarbeit mit dem Forensischen Institut Zürich, der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland sowie der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust.