Velofahrerin mit Auto kollidiert

Am Donnerstagabend, kurz vor 22.30 Uhr, ist ein Auto auf dem Rapperswiler Stadthofplatz mit einem Velo kollidiert. Dies teilt die Kantonspolizei St. Gallen am Freitag in einer Mitteilung mit.

Ein 32-jähriger Mann sei mit seinem Auto vom Sternengraben in Richtung Stadthofplatz gefahren. Bei der Einmündung wollte er nach rechts zum Bahnhof abbiegen. Dabei kam es zur Kollision zwischen seinem Auto und dem Velo der 48-Jährigen, die rechts in der Einmündung stand.

Die Velofahrerin stürzte und zog sich unbestimmte Verletzungen zu. Die Rettung brachte die Frau ins Spital.