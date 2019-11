Zwei Schwerverletzte bei Arbeitsunfall

Bei einem Arbeitsunfall haben sich am Montagmorgen in einem Werkareal an der Erlenwiesenstrasse in Volketswil zwei Arbeiter schwer verletzt.

Gegen 11.20 Uhr seien die Arbeiter mit einem Abdecknetz an einem Bahngüterwagen beschäftigt gewesen, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Aus derzeit noch ungeklärten Gründen habe sich die rund 250 Kilogramm schwere Spindel aus den Laufrollen gelöst und sei rund drei Meter heruntergefallen. Dabei wurden ein 50- und ein 58-jähriger Arbeiter getroffen.

Mit schweren Verletzungen musste der 50-Jährige mit einem Rettungshelikopter der Rega ins Spital geflogen werden. Sein Arbeitskollege wurde mit einem Sanitätsfahrzeug ins Spital gebracht.