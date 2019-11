Zwei Arbeiter verletzen sich bei Unfall

Bei einem Arbeitsunfall haben sich am Montagmorgen an der Erlenwiesenstrasse in Volketswil zwei Arbeiter verletzt. Die Kantonspolizei bestätigte den Unfall auf Anfrage. Der Unfallhergang sei zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht geklärt und werde noch untersucht.

Auch zur Schwere der Verletzungen der beiden Arbeiter konnte die Kantonspolizei noch keine Auskunft geben. Neben der Kantonspolizei stand auch ein Rettungshelikopter der Rega im Einsatz, der einen der beiden Verletzen ins Spital fliegen musste.