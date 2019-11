Junger Töfffahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Mittwochmorgen kam es in Esslingen zu einer Kollision zwischen einem Personenwagen und einem Motorrad, wie die Kantonspolizei mitteilt. Gegen 7 Uhr fuhr ein 20-jähriger Personenwagenlenker von der Ausfahrt A52 zur Verzweigung Leerütistrasse und beabsichtigte, nach links Richtung Oetwil am See abzubiegen. Dabei kollidierte er aus noch unbekannten Gründen mit einem 18-jährigen Motorradlenker, der auf der Leerütistrasse in Richtung Gossau unterwegs war.

Der Motorradfahrer verletzte sich beim Unfall schwer und wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht. Wegen des Unfalls mussten die Autobahnausfahrt Oetwil am See in Richtung Zürich sowie Abschnitte der Leerütistrasse für rund anderthalb Stunden gesperrt werden. Die genaue Unfallursache ist noch unklar und wird durch die Kantonspolizei Zürich und die zuständige Staatsanwaltschaft abgeklärt.