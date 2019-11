50 Franken ergaunert und sogleich geschnappt

Bei der Ustermer Stadtpolizei ging am Donnerstagmorgen kurz nach 11 Uhr eine Meldung ein. Ein unbekannter Mann soll in einem Getränkehandel in Uster einen Diebstahl begangen haben. Eine Patrouille machte sich umgehend auf den Weg zum Tatort und nahm die Anzeige sowie die Beschreibung des Täters entgegen, wie die Stadtpolizei mitteilt.

Im Anschluss leitete sie eine Nahbereichsfahndung ein. Dabei machten die Polizisten einen 49-jährigen Mann ausfindig und nahmen ihn vorläufig fest. Im Zuge weiterer Ermittlungen bestätigte sich, dass es sich um den Täter handelte.

Der Mann hatte zuvor im Getränkehandel eingekauft und die Verkäuferin beim Geldwechsel abgelenkt, sodass er in einem unbeobachteten Moment eine 50-Franken-Note einstecken konnte. Als die Verkäuferin den Diebstahl bemerkte, war der Mann bereits verschwunden gewesen. Nun muss sich der 49-jährige Täter vor dem Statthalteramt Uster verantworten.