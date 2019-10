Hier chlöpfts am häufigsten

Die Kantonspolizei registriert jährlich, an welchen Stellen es am häufigsten zu Unfällen kommt. In der aktuellsten Statistik beruft sie sich auf polizeilich registrierte Unfälle im Zeitraum von 2016 bis 2018. Eine Kreuzung in Dübendorf liegt kantonsweit sogar an der Spitze. Demzufolge steht sie auch zuoberst auf der Liste der sieben gefährlichsten Strassenabschnitte in der Region.

Platz 7 | Illnau