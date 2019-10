Frau verliert Kontrolle über ihr Auto

In Hinwil ist es am frühen Abend zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Dabei rammte eine Frau mit ihrem Auto vier parkierende Fahrzeuge. Anschliessend prallte sie in einen Gartenzaun. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Laut Polizei gab es jedoch keine Verletzten.

Laut einem Augenzeugen wurde bei der Unfallverursacherin ein Atemalkoholtest durchgeführt. Die Polizei wollte das aber auf Nachfrage nicht bestätigen.

Die umfangreichen Aufräum- und Bergungsarbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden.