Pfäffiker Polizei schnappt Plakat-Vandalen inflagranti

Leider sei es auch in ihrem Einsatzgebiet zu mehreren Sachbeschädigungen an Wahlplakaten gekommen, schreibt die Kommunalpolizei Region Pfäffikon auf Facebook. Betroffen sei vor allem eine Partei. Zwar nennt die Polizei keine Namen, es dürfte sich aller Wahrscheinlichkeit nach aber um die SVP handeln.

Diesbezüglich können die Ordnungshüter nun einen seltenen Erfolg vermelden: Während einer Nachtdienstpatrouille habe die Kommunalpolizei einen Jugendlichen inflagranti dabei erwischt, als er dabei war ein Plakat zu zerstören. In der nachfolgenden schriftlichen Befragung habe er mehrfache Sachbeschädigungen an Wahlplakaten ein und derselben Partei zugegeben, heisst es in der Mitteilung.

Politisch motivierte Taten