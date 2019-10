Autofahrerin will ausweichen und kracht frontal in anderes Auto

Mitten im Feierabendverkehr ist es am Freitagabend zu einem schweren Unfall bei Rapperswil-Jona gekommen, wie die Kantonspolizei mitteilt. Eine 41-jährige Frau fuhr am Freitagabend um kurz vor 17 Uhr mit ihrem Auto auf der Autobahn 53 in Richtung Eschenbach. Dabei bemerkte sie das Bremsmanöver des vor ihr fahrenden Autos zu spät und wich auf die Gegenfahrbahn aus.

Dort krachte sie frontal das Auto eines 35-jährigen Mannes. Durch den Aufprall verletzte sich der Mann schwer. Er musste mit der Rega ins Spital geflogen werden. Die 41-Jährige wurde eher leicht verletzt und wurde durch den Rettungswagen ins Spital gebracht. An beiden Autos entstand Totalschaden.