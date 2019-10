Chatter erhält Geldstrafe wegen rassistischer Beleidigung

Es war ein Frühlingsmorgen dieses Jahres in Pfäffikon, doch von jahreszeittypischen, positiven Gefühlen war bei einem 44-Jährigen damals nicht viel zu spüren. Der Mann war am Schreiben von Nachrichten in Form von SMS und in einem Whatsapp-Chat. Der Empfänger der Textchen: ein Ausländer und ein weiterer Chat-Teilnehmer.