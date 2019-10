Motorradfahrer nach Kollision im Spital

Am Mittwochmorgen ist es auf der Industriestrasse in Volketswil zu einer Kollision gekommen. Im Bereich der Kreuzung zur Hölzliwisenstrasse, auf der Höhe der Tankstelle, prallten ein Motorrad und ein Auto zusammen. Der Unfall ereignete sich um zirka 6.30 Uhr in der Früh, wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt.

Der Motorradfahrer erlitt beim Unfall mittelschwere Verletzungen und wurde ins Spital gebracht. Zum Unfall ausgerückt war auch die Feuerwehr Volketswil, welche in Folge des Unfalls den Verkehr bis etwa acht Uhr regelte. Danach wurde die Unfallstelle für den Verkehr wieder freigegeben.