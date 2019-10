19-Jähriger rast durch Autobahnbaustelle – Führerausweis weg

Die Kantonspolizei Zürich hat am Montagabend auf der Autobahn in Illnau-Effretikon einen Schnellfahrer angehalten, wie sie in einer Medienmitteilung vermeldet. Gegen 22 Uhr fiel einer Polizeipatrouille ein Lenker mit einem Sportwagen auf. Aufgrund seiner Fahrweise brach bereits bei der Einfahrt zur Autobahn das Heck aus.

Anschliessend beschleunigte der 19-jährige Lenker das Auto massiv, so dass er den dortigen Baustellenbereich mit über 125 Kilometern pro Stunde passierte statt mit den erlaubten 80. Dem jungen Schweizer wurde der Führerausweis auf der Stelle abgenommen. Er wird bei der Staatsanwaltschaft See/Oberland zur Anzeige gebracht.