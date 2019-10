Audi-Lenkerin prallt in Vordermann

Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, war die 24-Jährige am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr mit ihrem Auto von Pfäffikon in Richtung Feldbach unterwegs. Am Lichtsignal beim Bahnhof übersah sie das Auto des 26-Jährigen, das dort anhielt. In der Folge kollidierte ihr Auto mit dem Heck des stehenden Autos.

Eine Patrouille der Kantonspolizei führte bei der Frau einen Atemalkoholtest durch. Dieser zeigte einen positiven Wert an. Die Frau musste ihren Führerausweis an Ort und Stelle abgeben. Beim Unfall entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken.