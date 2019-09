Velofahrer (10) knallt gegen Auto

Der Unfall geschah in den Morgenstunden. Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, bog kurz vor 7.45 Uhr ein 10-jähriger Knabe mit seinem Velo aus einer Zufahrt in die Hinwilerstrasse in Oberdürnten ein. Aus bislang nicht bekannten Gründen prallte er dabei gegen das Auto eines 27-Jährigen, der von der Sennhüttenstrasse Richtung Hinwil unterwegs war.

Beim Aufprall zog sich der Velofahrer schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt vor Ort wurde der Verletzte mit dem Rettungshelikopter der Rega in ein Spital geflogen. Neben der Rega stand ein Rettungswagen der Regio 144 im Einsatz.

Genaue Ursache unklar

Die genaue Unfallursache ist bislang nicht bekannt, sie wird durch die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft See/Oberland abgeklärt.

Wegen des Unfalls musste der betroffene Strassenabschnitt bis zirka 10.30 Uhr gesperrt werden. Die Feuerwehr Dürnten richtete eine Umleitung ein.