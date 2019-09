93-jährige Frau von Lastwagen angefahren

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einer Fussgängerin und einem Lastwagen im Gebiet In der Au hat sich am Freitagvormittag in Volketswil die Fussgängerin schwer verletzt.

Kurz nach 11 Uhr fuhr ein 54-jähriger Mann mit seinem Lastwagen auf einem Vorplatz rückwärts. Aus bislang nicht bekannten Gründen kollidierte dabei sein Fahrzeug mit einer 93-jährigen Frau, die sich zu diesem Zeitpunkt hinter dem Fahrzeug befand. Sie erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Das schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung.

Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Neben der Kantonspolizei Zürich standen der Rettungsdienst Uster, ein Notarzt von Regio144, der zuständige Staatsanwalt sowie das Forensische Institut Zürich im Einsatz.

Die Polizei sucht Zeugen (052 208 17 00).