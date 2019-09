Auto kracht frontal in entgegenkommenden Töff

Gegen 13.45 Uhr am Samstagmittag fuhr ein 62-jähriger Automobilist auf der Poststrasse in Grafstal in Richtung Effretikon, wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt. Ausgangs einer langgezogenen Rechtskurve geriet er aus zurzeit nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn

Zum selben Zeitpunkt war ein 18-jähriger Motorradlenker in der Gegenrichtung unterwegs. Das Auto und das Motorrad krachten frontal zusammen. Der Töff- und der Autofahrer zogen sich beide Verletzungen mit unbekannter Schwere zu. Eine 45-jährige Autofahrerin, die hinter dem Motorrad her fuhr, konnte nrechtzeitig ausweichen und eine weitere Kollision verhindern.

Strasse zwei Stunden gesperrt

Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch ein Ambulanzteam mit Rettungswagen ins Spital gebracht. Nebst der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Ilnau-Effretikon sowie der Rettungsdienst des Spitals Winterthur im Einsatz.

Wegen des Unfalls musste die Poststrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.