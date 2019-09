Bauarbeiten an der Pfäffikerstrasse dauern länger

Ein schlechter Baugrund und mit Schadstoffen belastetes Untergrundmaterial: Die Arbeiten an der Pfäffikerstrasse in Kemptthal und Grafstal können nicht im ursprünglich geplanten Zeitraum abgeschlossen werden. Dies meldet das Tiefbauamt in einer Medienmitteilung.

Statt wie ursprünglich kommuniziert dauert die Bauzeit nun nicht bis Ende Oktober sondern bis Anfang Juni 2020. Auf dem Abschnitt zwischen der Einmündung der Winterthurerstrasse und der Brücke Kempt wird der Verkehr Richtung Grafstal weiterhin einspurig mit einem Einbahnsystem durch den Baubereich geführt.

Der Verkehr Richtung Winterthur wird über die Rikonerstrasse umgeleitet (siehe Plan). Der Abschnitt zwischen der Brücke Kempt und der Gemeindegrenze Illnau-Effretikon ist ab spätestens Ende Oktober wieder normal befahrbar.