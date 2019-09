Kohlesäcke fackeln vor dem Coop Wetzikon ab

In der Nacht auf Samstag, gegen 4 Uhr morgens, musste die Feuerwehr Wetzikon-Seegräben wegen eines Brandes ausrücken. Vor dem Eingang zum Coop in Oberwetzikon entdeckte sie einen brennenden Stapel Holzkohlesäcke, wie sie in einer Mitteilung schreibt.

Mit einem kurzen, beherzten Einsatz konnten die Hilfskräfte die Ausbreitung des Feuers verhindern. Was zum Brand führte, ist laut Feuerwehr unklar. Die Kantonspolizei ermittle nun im Fall.