Zwei Verletzte bei Frontalkollision

In der Nacht auf Samstag sind auf der Uznacherstrasse zwei Autos frontal miteinander kollidiert. Ein 44-jähriger Autofahrer fuhr um 01:45 Uhr in Richtung Rapperswil. In der Kurve bei St. Dionys geriet er mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn. Dabei kam es zur Frontalkollision mit dem Auto eines 48-jährigen Mannes. Das berichtet die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung.

Autofahrer als fahrunfähig eingestuft

Beide Autofahrer verletzten sich bei diesem Unfall. Die Schwere der Verletzungen ist noch unbestimmt. Sie wurden mit der Regio144 ins Spital gebracht. Die ausgerückten Polizisten der Kantonspolizei St. Gallen stuften den 44-Jährigen als fahrunfähig ein. Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt mehrere zehntausend Franken.