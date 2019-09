Kind in Hombrechtikon verletzt

Kurz nach 16.30 Uhr fuhr ein 26 Jahre alter Mann mit seinem Lieferwagen von der Feldbachstrasse in Hombrechtikon über die Kronenkreuzung in die Grüningerstasse in Richtung Grüningen.

Kurz nach dieser Kreuzung kollidierte gemäss Kantonspolizei sein Fahrzeug mit einem elfjährigen Velofahrer, welcher beim Fussgängerstreifen von links her fahrend die Strasse überquerte. Durch den Aufprall erlitt der Knabe mittelschwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Ambulanzfahrzeug ins Kinderspital gefahren.

Strasse vorübergehend gesperrt

Die genaue Unfallursache ist gemäss Polizei nicht bekannt. Sie wird durch die Staatsanwaltschaft See/Oberland in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Wegen des Unfalls musste das betreffende Teilstück der Grüningerstasse für ungefähr zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Neben der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungsteam von Schutz & Rettung Zürich, der zuständige Staatsanwalt sowie ein Abschleppdienst im Einsatz.

Zeugen werden gesucht

Nach dem Unfall sucht die Polizei nun Zeugen. Personen, welche Angaben zu diesem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich, Verkehrszug Hinwil, Telefon 044'938'30'10, in Verbindung zu setzen.