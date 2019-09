E-Bike-Fahrer haut nach Unfall in Rapperswil ab

Am Sonntagabend, um 18.10 Uhr, prallten auf der Holzwiesstrasse in Rapperswil-Jona ein Rennradfahrer und ein E-Bike-Fahrer zusammen.Der 55-jährige Rennradfahrer fuhr auf dem Veloweg von der Rütistrasse talwärts in Richtung Zentrum. Auf der geraden Strecke kam ihm der E-Bike-Fahrer in der Mitte des Velowegs entgegen. Trotz eines Bremsmanövers konnte der 55-Jährige die Kollision nicht vermeiden, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt

In der Folge stürzte der 55-Jährige. Er zog sich eher leichtere Verletzungen zu und liess diese später medizinisch behandeln. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien auszutauschen. Am Rennrad entstand Schadschaden in der Höhe von mehreren hundert Franken.

E-Bike-Fahrer gesucht

Der E-Bike-Fahrer war rund 20 Jahre alt, 180 cm gross und trug ein blau-schwarz-gestreiftes T-Shirt sowie lange Jeans. Er hatte dunkelbraune, kurze Haare, war schlank, sprach Schweizerdeutsch und trug keinen Velohelm. Der E-Bike-Fahrer oder Personen, die Angaben zu diesem machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Schmerikon, 058 229 52 00, zu melden.